Другое

Бразильский латераль поделился совместным фото с Лионелем Месси.

Анонс создания 12-ю европейскими топ-клубами Суперлиги, которая призвана заменить Лигу чемпионов, породил настоящий фурор и уйму обсуждений в информационном пространстве. В числе будущих участников нового турнира оказались Ливерпул, Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэмом, Реалом, Барселоной, Атлетико, Ювентусом, Интером и Миланом.

Бывший защитник каталонской Барселоны Дани Алвес, ныне выступающий за бразильский Сан-Паулу, прокомментировал создание Суперлиги, опубликовав пост в одной из своих соцсетей. Интересно, что свое сообщение 37-летний бразилец сопроводил совместной фотографией с нынешний капитаном "сине-гранатовых" Дани Алвесом.

"Футбол был, есть и всегда будет видом спорта, который способен менять жизни людей. Мы не позволим богачам украсть мечту у маленьких клубов стать великими!" — написал бразильский латераль в своем Twitter.

Напомним, что клубы, являющиеся основателями Суперлиги, планируют продолжить выступления в национальных первенствах, но Союз европейских футбольных ассоциаций хочет установить запрет и на это. Также футболистам из Суперлиги хотят запретить защищать цвета своих национальных сборных, о чем уже сообщили в УЕФА.