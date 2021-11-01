Бразилия

Арбитры отменили гол Гремио из-за офсайда на 86 минуте встречи.

В поединке 29 тура чемпионата Бразилии Гремио на своем поле уступил Палмейрасу со счетом 1:3.

В составе победителей дубль оформил Рафаэль Вейга, один с пенальти, а еще один мяч забил Брено Энрике. У хозяев единственный мяч забил Диего Соуза.

Спорный инцидент произошел на 86 минуте при счете 1:2, когда арбитры после просмотра видеоповтора не засчитали гол Гремио из-за офсайда.

После финального свистка болельщики Гремио выбежали на поле и уничтожили оборудование системы ВАР, а сами футболисты быстренько покинули газон и ушли в подтрибунное помещение.

Torcedores do Grêmio invadem o campo da Arena após a derrota para o Palmeiras e provocam quebra-quebra em campo. Confusão toma também as arquibancadas. pic.twitter.com/D9fOYmmXgO — ge (@geglobo) October 31, 2021

Отметим, что после 27 игр Гремио занимает лишь предпоследнее 19 место в турнирной таблице бразильского чемпионата, а у Палмейраса вторая строчка после 29 игр с отставанием от лидирующего Атлетико Минейро (28 игр) в семь баллов.

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