Бразилия

Бывший хавбек "горняков" имеет разные варианты продолжения своей карьеры на родине.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Дентиньо попал в сферу интересов пяти бразильских клубов. Об этом сообщает журналист Жоао Педро Сгарби в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 32-летнего бразильца заинтересованы Крузейро, Сан-Паулу, Сантос, Форталеза и Ботафого.

Также отмечается, что Дентиньо разочаровался в том, что в нем не заинтересован его родной клуб Коринтианс.

Напомним, Дентиньо в конце этого года стал свободным агентом по завершению контракта с Шахтером. Он выступал в составе "горняков" с лета 2011 года.

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