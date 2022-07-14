Бразилия

Чилієць був представлений на Маракані.

Бразильський Фламенго офіційно оголосив про підписання чилійського півзахисника Артуро Відаля. 35-річний футболіст був представлений прямо на легендарній Маракані під час переможного матчу Кубка країни з Атлетіко Мінейро (2:0).

За певною інформацію з бразильських джерел, контракт із екс-хавбеком Барселони та Інтера підписано на 2 роки. Проте самі "червоно-чорні" про термін угоди не повідомляють, лиш зазначаючи, що Артуро гратиме за клуб під 32-м номером.

Відаль перебрався до нової команди у статусі вільного агента, так як днями він розрівав контракт із міланським грандом за обопільною згодою двох сторін.

Нагадаємо, що найпопулярніший клуб Бразилії також може підписати ще одного зіркового чилійця "нерадзуррі" — Алексіса Санчеса.