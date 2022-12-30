Бразилия

Триразовий чемпіон світу Пеле пішов із життя напередодні — йому було 82 роки.

У Бразилії було оголошено триденну жалобу у зв'язку зі смертю футбольної легенди Пеле. Про це повідомляє Diario Oficial da União.

Відповідний указ, який набув чинності 29 грудня, було видано президентом країни Жаїром Болсонару.

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, пішов із життя триразовий чемпіон світу Пеле у віці 82 роки.

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Пеле був госпіталізований 29 листопада у зв'язку із погіршенням стану здоров'я. У нього було діагностовано ниркову та серцеву недостатність.

Також наголошувалося, що раніше проведена хіміотерапія в рамках лікування від раку товстої кишки перестала давати необхідний результат.