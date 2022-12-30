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Екс-форварда збірної України висловився про Короля футболу.

У четвер, 29 грудня, пішов із життя легендарний Пеле. Футбольні люди продовжують висловлювати свої співчуття і захоплення кар'єрою та життям Короля футболу.

Не виключення — і екс-форвард донецьких Металурга і Шахтаря, а також київського Динамо і національної збірної України Жуніор Мораєс.

"Для мене велика честь отримати цей подарунок від короля, пам’ять, яка буде зберігатися назавжди, як і всі його геніальні дії та досягнення. Скільки ти зробив для футболу, ти навіть війну зупинив.

В один із найвидатніших моментів своєї кар’єри він цінував маленьких дітей та їхнє майбутнє. Я впевнений, що ніколи не буде такого футболіста, як ти. Спочивай з миром, ти вічний! Мої співчуття рідним і нехай Господь утішить серця кожного!" — написав український бразилець у своєму Інстаграмі.