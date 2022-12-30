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Легендарний український футболіст — про смерть Короля футболу.

У четвер, 29 грудня, у бразильському місті пішов із життя Король футболу — Пеле. Легенді світового футболу було 82 роки...

Пам'ять великого футболіста і великої людини вшанував найкращий гравець в історії українського футболу Андрій Шевченко.

"Натхненням і любов’ю був відзначений шлях Короля Пеле, який сьогодні мирно помер. Під час своєї подорожі Едсон зачарував світ своєю геніальності у спорті, зупинив війну, провів соціальні роботи по всьому світу та поширив те, що, на його думку, є ліками від усіх наших проблем: любов.

Його послання сьогодні стає спадщиною для майбутніх поколінь.

Любов, любов і любов, назавжди" — красиво підсумував Шевченко у своєму Інстаграмі.