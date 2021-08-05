Украина

Украинский хавбек пропустил полгода из-за травмы.

Полузащитник Колоса Евгений Морозко восстановился после серьезной травмы, сообщает ТК Футбол 1/2/3.

По информации источника, 28-летний украинец вернулся в общую группу команды из Ковалевки накануне матча с казахстанским Шахтером из Караганды.

Напомним, Морозко перенес операцию на колене в феврале этого года. В минувшем сезоне он успел отыграть 11 поединков, в которых забил два гола.

Матч третьего раунда квалификации Лиги конференций Колос — Шахтер Караганды состоится сегодня, 5 августа, в 21:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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