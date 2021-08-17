Лига конференций

Николай Балакин рассудит матч между Сивасспором и Копенгагеном.

На первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций между турецким Сивасспором и датским Копенгагеном будет работать украинская бригада арбитров. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главный арбитром матча был назначен Николай Балакин. Его ассистентами будут Владимир Володин и Валентин Куцев. Четвертым рефери назначен Александр Дердо.

Напомним, матч Сивасспор – Копенгаген состоится в четверг, 19 августа, в 21:00.

Отметим, что на прошедшей неделе Балакин обслуживал поединок Лиги конференций между Слованом и Линкольном.