Футболист остался недоволен судейством.
Калоян Крастев, Topsport.bg
22 октября 2021, 16:50
В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря добыла три очка на выезде в Софии, где переиграла местный ЦСКА со счетом 1:0.
Нападающий ЦСКА София Калоян Крастев после матча заявил, что не согласен со многими решениями арбитра матча Мануэля Шюттенгрубера.
"Я был со штрафной и видел, что в одном из эпизодов арбитр должен был дать пенальти. Там было несколько моментов, и в первом был стопроцентный 11-метровый.
Иоанн Баи проходит перед соперником, его толкают, и я не знаю, почему он поставил на точку. Не думаю, что мне следует говорить о судействе, но я так видел ситуацию.
В одном из моментов в конце матча игрок Зари выбил мяч рукой. Мы это увидели на видео", — сказал Крастев в интервью gong.bg.
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