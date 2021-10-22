Лига конференций

Футболист остался недоволен судейством.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря добыла три очка на выезде в Софии, где переиграла местный ЦСКА со счетом 1:0.

Нападающий ЦСКА София Калоян Крастев после матча заявил, что не согласен со многими решениями арбитра матча Мануэля Шюттенгрубера.

"Я был со штрафной и видел, что в одном из эпизодов арбитр должен был дать пенальти. Там было несколько моментов, и в первом был стопроцентный 11-метровый.

Иоанн Баи проходит перед соперником, его толкают, и я не знаю, почему он поставил на точку. Не думаю, что мне следует говорить о судействе, но я так видел ситуацию.

В одном из моментов в конце матча игрок Зари выбил мяч рукой. Мы это увидели на видео", — сказал Крастев в интервью gong.bg.

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