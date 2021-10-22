Лига конференций

Юрген Матей поделился своими мыслями после игры с Зарей.

Защитник софийского ЦСКА Юрген Матей прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций против луганской Зари (0:1).

"У нас были моменты в первом тайме, а Заря забила, пожалуй, единственным ударом за всю игру. Все получилось для нас слишком неприятно. Мы провели хороший первый тайм, у нас были моменты, но мы их не реализовали.

Мы должны были продолжить так же играть и после перерыва. Мы не должны были проиграть. В первом тайме нам дали много пространства, мы довольно сильно давили и должны были найтис способ забить.

Если честно, в ситуации с неназначенным пенальти был толчок. Арбитр потерял контроль в матче, но мы должны смотреть на свою игру. Мы заслужили хотя бы одно очко, но это не вина судьи", — приводит слова Матея Sportal.bg.

Ранее Football.ua оценил действия луганской Зари в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций против ЦСКА София.