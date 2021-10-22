Лига конференций

Луганский коллектив сумел прервать неприятную тенденцию.

В третьем туре группового этапа Лиги Конференций луганская Заря в непростом матче сумела обыграть софийский ЦСКА со счетом 1:0.

Благодаря этой победе Заря не только набрала первые очки в своей группе, но и добыла первую среди украинских клубов победу на групповом этапе еврокубков.

Дело в том, что донецкий Шахтер и киевское Динамо за три тура группового этапа Лиги чемпионов сумели лишь по разу сыграть вничью со своими соперниками, а еще два матча украинские гранды проиграли.

Более того, Заря — единственная украинская команда, которая забивает этой еврокубковой осенью. В графе забитых мячей у Шахтера и Динамо по прежнему стоит "0".

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча ЦСКА София — Заря (0:1).