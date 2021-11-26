Лига конференций

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Норвежский Буде-Глимт в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги конференций на своем поле одержал уверенную победу над софийским ЦСКА (2:0).

Победу норвежской команде и путевку в плей-офф Лиги конференций принесли забитые мячи в исполнении Фета и Ботхейма.

После пяти туров Буде-Глимт набрал 11 очков и возглавляет группу С, опережая Рому на один балл. Третье место у Зари с шести очками, а четвертым идет ЦСКА — один балл.

Обзор матча:

Буде-Глимт – ЦСКА София 2:0

Голы: Фет, 25, Ботхейм, 85.

Буде-Глимт: Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Хойбротен, Берг (Моберг, 90), Фет (Хаген, 83), Ветлесен (Конрадсен, 46), Пеллегрино (Мугиша, 90), Ботхейм (Сельвог, 90), Сольбаккен.

ЦСКА София: Бузатто, Турицов (Галабов, 88), Матей, Лам, Мазику, Вьон, Жеферсон (Варела, 62), Юга (Мухар, 62), Йомов (Вилдсхут, 62), Кэри, Кайседо (Крастев, 82).

Предупреждения: Кайседо (2), Юга (45), Матей (50), Хойбротен (55).