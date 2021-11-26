Лига конференций

Football.ua оценивает действия футболистов луганской Зари в пятом поединке группового раунда Лиги конференций УЕФА.

Очередная еврокубковая неделя провела украинских болельщиков по трем кругам ада. Тут, наверное, надо поблагодарить судьбу, что наше представительство на международной арене не составляет все девять клубов, а то можно было бы написать альтернативную версию Божественной комедии. Матч в Риме был наиболее мучительным из всего, что мы видели за эти три дня, если особо ранимые болельщики Зари и вовсе досмотрели игру до конца.

Подопечные Виктора Скрипника попытались местами показывать открытый футбол, но с таким кадровым потенциалом составлять конкуренции Роме было гиблым делом. Коллектив Моуриньо со своей задачей справился в полном объеме, а вот луганчанам теперь предстоит думать над достойным завершением еврокубкового цикла. Сыграть дома в подобном стиле будет вопиющим поступком.

Football.ua оценивает игру футболистов Зари в матче на Стадио Олимпико (по 10-балльной шкале).

Заря Луганск

Дмитрий Мацапура — 7,5. Жозе Моуриньо когда-то говорил, что, если бы ему дали 11 Сезаров Аспиликуэт, то он бы сумел выиграть с ними Лигу чемпионов. Что касается "ушастого" кубка, неизвестно, однако ворота команды "Особенного" были бы точно на замке, если бы вокруг них сосредоточились 11 Дмитриев Мацапур. Наверное, единственный футболист украинской команды в этот вечер, который старался играть с первой и до последней минуты. Да, пропустил четыре гола, но и от такого же количества спас свою команду. И это мы даже не берем эпизод с отраженным пенальти Верету!

Денис Фаворов — 3,0. С фланговыми защитниками Зари в этот вечер творилось что-то странное. Нельзя было сказать, что луганчане активно подтягивают силы к чужой штрафной в поисках возможности загрузить туда мяч. Однако, когда дело доходило до ответных выпадов соперников, то именно на крыльях обороны гостей не оказывалось футболистов. Соперники глупцами не были, поэтому легко пользовались этим моментом. Что же касается индивидуальных действий каждого из игроков, то по Фаворову можно отметить сносный пас на короткую и среднюю дистанции, однако навесы в этой игре у него не пошли.

Виталий Вернидуб – Максим Имереков — 3,0. Пара центральных защитников Зари было попросту медленной. И совершенно не играет в данной ситуации роли, что в эпизодах лицом к лицу с оппонентами Вернидуб и Имереков практически всегда выходили победителями. У линии атаки Ромы вполне хватало навыков выдергивать хотя бы одного игрока из данной пары, после чего во всем построении луганчан начинался хаос.

Жуниньо — 3,0. Все то же самое, что и по партнеру на правом фланге защиты, только с меньшим вовлечением в построение атак команды, но большим количеством удачных единоборств и меньшим — потерь. Бразильца заменили в середине второго тайма, хотя желание это сделать у Скрипника могло появиться уже в первой атаке Ромы после перерыва.

Аллахьяр Сайядманеш — 3,5. Иранский полузащитник своей активностью должен был формировать фронт прессинга команды, и даже преуспел в отдельных эпизодах единоборств с соперниками. Однако, на общем плане этот вклад казался ничтожно малым, а вот что сильно бросилось в глаза, так это малое количество получений мяча Аллахьяром, через которого команда вполне могла бы рассчитывать на редкие выходы в атаку.

Сергей Булеца — 3,0. Действия футболиста сложно было оценить однозначно, так как больше всего запоминались моменты с потерями мяча, после которых начинались опасные выпады оппонентов. С другой стороны, именно Булеца был в этот вечер тем игроком Зари, который обеспечивал хоть какие-то передачи на обострение. Однако, общее впечатление оказалось в итоге скорее негативным, так как синхронизация действий с партнерами у Сергея отсутствовала как таковая.

Ловро Цвек — 3,0. По большому счету, опорный полузащитник начал эту игру с результативной ошибки, после чего практически при каждой атаке Ромы мы с удивлением вопрошали об отсутствии футболистов непосредственно на входе в штрафную Зари. Конечно, хорвату, как и двум центральным защитникам, было очень тяжело угнаться за скоростными оппонентами, однако в таком случае мастеровитые игроки закрывают свои недостатки качественным выбором позиции. В то же самое время, Цвек вышел против Ромы, получается, с пустыми руками.

Владислав Кабаев — 3,0. Хавбек оказался одним из наиболее "борющихся" и пасующих футболистов в составе своей команды в этой игре, однако и допускал ошибок при работе с мячом также достаточно много. Кабаев зависим от наличия свободного пространства, но при такой игре Зари шансов его получить попросту не было.

Артем Громов — 3,0. Украинский нападающий за первую половину матча повстречался с мячом лишь 12 раз, что дает нам понять уровень его влияния на ход данной игры. Очень жаль, ведь через моторного Громова Заря могла бы создавать пространство на чужой половине поля.

Захеди Шахаб — 3,0. Без мяча, без реальных голевых моментов, без грамотного взаимодействия с партнерами, но с несколькими выигранными единоборствами вверху и внизу. Иранский форвард провел на поле первый тайм, после чего отправился отдыхать.

Александр Гладкий — 3,0. Форвард вышел после перерыва с целью усилить атаку своей команды, но, как показала практика, базового предмета для этих действий к тому времени уже не существовало. Гладкий не сумел встать в одно колею с партнерами по команде, поэтому своего момента так и не получил.

Егор Назарина — 3,0. Полузащитник также был брошен в бой наставником своей команды после перерыва, с акцентом на атакующие действия, однако ни в поддержке партнеров, ни у чужих ворот, ничем конкретным, кроме дальнего удара под занавес поединка, запомниться не сумел.

Игорь Снурницын — 3,5. Полузащитник еще сравнительно неплохо вошел в поединок, который для его команды вполне можно было считать "мертвым", получив за отведенное ему время мяч примерно столько же раз, сколько вышедший с первых минут Назарина. Непосредственно воротам соперников Снурницын не угрожал, но хотя бы не остался отстраненным от игрового процесса. Для этого поединка среди футболистов Зари это было достаточно большой редкостью.

Кристиан Фагундес, Овусу Фримпонг — две последние замены от Скрипника за чуть большим десяти минут сумели на двоих 11 раз повстречаться с мячом. Оба футболиста по разу попытались показать — оба завершили свои попытки потерями мяча. Вот и все, что успели наиграть.