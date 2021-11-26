Португальский тренер — о матче против луганской команды.
Жозе Моуриньо, getty images
26 ноября 2021, 01:27
В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций Заря разгромно уступила на выезде Роме со счетом 4:0.
Главный тренер римлян Жозе Моуриньо прокомментировал матч против украинский команды.
"Думаю, мы очень хорошо выступили с первой минуты, мы могли забить шесть или семь голов. Заря — соперник не самого высокого уровня, но они агрессивны и обладают неплохими индивидуальными качествами.
Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы, что удается прогрессировать", — приводит слова Моуриньо Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги Конференций между Зарей и Ромой.