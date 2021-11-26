Конкуренцию хавбеку Ромы составят еще три футболиста.
Николо Дзаньоло, Getty Images
26 ноября 2021, 10:39
УЕФА на своем официальном объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги конференций.
За награду поборются полузащитник Ромы Николо Дзаньоло, забивший гол и отдавший результативную передачу в матче против Зари (4:0), и нападающий Ренна Гаэтан Лаборд, оформивший хет-трик в ворота Виттеса (3:3).
Помимо них на награду претендуют полузащитник Базеля Пайтим Касами, забивший гол в матче против Кайрата (3:2), а также форвард Фейеноорда Сирьель Дессер, оформивший дубль в ворота Славии (2:2).
Ранее стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге конференций.