Лига конференций

Конкуренцию хавбеку Ромы составят еще три футболиста.

УЕФА на своем официальном объявил имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги конференций.

За награду поборются полузащитник Ромы Николо Дзаньоло, забивший гол и отдавший результативную передачу в матче против Зари (4:0), и нападающий Ренна Гаэтан Лаборд, оформивший хет-трик в ворота Виттеса (3:3).

Помимо них на награду претендуют полузащитник Базеля Пайтим Касами, забивший гол в матче против Кайрата (3:2), а также форвард Фейеноорда Сирьель Дессер, оформивший дубль в ворота Славии (2:2).

Кому отдашь свой голос? 🗳️



⭐️ Гаэтан Ляборд

⭐️ Сириль Дессерс

⭐️ Николо Дзаньоло

⭐️ Пайтим Касами#Laufenn | #UECLPOTW | #ЛигаКонференций — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 25, 2021

Ранее стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге конференций.