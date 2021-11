УЕФА объявил претендентов на звание автора лучшего гола пятого тура в Лиге конференций.

В подборку вошли мячи таких исполнителей как Эдон Жегрова (Базель), Томи Хорват (Мура), Лазаро Кристодулопулос (Олимпиакос) и Хорди Гомес (Омония).

🔝 Goals from matchday 5 🔥 Who did it best?



𝗔) Jordi Gómez

𝗕) Tomi Horvat

𝗖) Lazaros Christodoulopoulos

𝗗) Edon Zhegrova@Heineken | #UECLGOTW | #UECL