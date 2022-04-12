Лига конференций

К'єтіл Кнутсен пригадав інцідент у першому матчі 1/4 фіналу проти проти Роми та його наслідки.

Під час першого чвертьфінального матчу Ліги Конференцій між головним тренером Буде-Глімт та тренером воротарів Роми спалахнув конфлікт, реакція на який з боку гостей та УЄФА збентежила К'єтіла Кнутсена.

“Я відверто шокований реакцією на інцідент, — цитує головного тренера Буде-Глімт Football Italia з посиланням на an.no. — По-перше, рішенням УЄФА, а по-друге — тим, який галас здійняла Рома та насамперед її головний тренер”.

“Наш клуб звинуватили ледь не в усіх можливих гріхах, до того ж повторюючи ці звинувачення знову й знову. Вважаю, що це зачіпає не тільки наш клуб, а й увесь норвезький футбол, представників якого видають за якихось варварів”.

“Я можу зрозуміти, що дві поразки, одна з яких розгромна, протягом одного турніру, дуже болісно сприймаються Ромою, але від Моуріньо, з його досвідом та численими трофеями, я очікував більш гідної поведінки”.

Під час першого матчу у Норвегії спалахнула сутичка між представником тренерського штабу Роми та головним тренером господарів. Дисціплинарна комісія УЄФА відсторонила обох від матчу-відповіді. На протязі всього періоду між матчами Жозе Моуріньо коментував інцидент в не дуже приємному для скандинавів стилі.

Буде-Глімт подав апеляцію на рішення УЄФА, але наразі її доля невідома. Поки що Кнутсен планує летіти до Риму разом з командою.

Матч Рома — Буде-Глімт заплановано на четвер, 14 квітня, 22:00 за київським часом.