Лига конференций

Головний тренер Роми вірить у свою команду.

Жозе Моуріньо має намір довести, що перед 1/8 фіналу Ліги Конференцій Рома зробила висновки після ганебної поразки від Буде-Глімт у гуповому раунді.

“Я дуже радий, що маю змогу повернутися на цей стадіон та впевнений, що цього разу все закінчиться краще, ніж минулого разу, — цитує тренера Роми Football Italia. — Я завжди казав, що мені не подобається штучний газон, але це не спроба виправдання. Просто футбол на траві та на “килимі” відрізняються”.

“Я дуже поважаю Буде-Глімт, бо вони довели свою силу на Стадіо Олімпіко у Римі теж. Але тепер наша команда змінилася, тож жовтнева “драма” не повториться”.

“Наша ціль — вийти поперше до півфіналу, а потім якомога краще виступити в цьому турнирі”.

Матч Буде-Глімт — Рома відбудеться у четвер, 7 квітня. Початок о 22:00 за київським часом.