Лига конференций

У команді сезону чотири представники переможців турніру.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну сезону за підсумками першого в історії розіграшу Ліги конференцій.

Більшість збірної складають гравці італійської Роми та голландського Феєнорда, які і розіграли трофей у фіналі.

Нагадаємо, у фіналі турніру Рома під керівництвом Жозе Моуріньо обіграла Феєнорд з рахунком 1:0.

Воротар: Руй Патрісіу (Рома).

Захисники: Лутсхарел Гертрюйда (Феєнорд), Кріс Смолінг (Рома), Гернот Траунер (Феєнорд), Тірелл Маласія (Феєнорд).

Півзахисники: Лоренцо Пеллегріні (Рома), Димитрі Пає (Марсель), Кірнан Дьюзбері-Холл (Лестер), Луїс Сіністерра (Феєнорд).

Нападники: Сиріль Дессерс (Феєнорд), Теммі Абрахам (Рома).

Раніше повідомлялося, що Пеллегріні став найкращим гравцем розіграшу Ліги конференцій.