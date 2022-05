У фіналі Ліги конференцій Рома зуміла обіграти Фейєнорд і, таким чином, завоювала трофей.

Після фінального свистка головний тренер римлян Жозе Моуріньо не зміг стримати сліз, а вже у роздягальні танцював із пивом у руках та посмішкою на обличчі.

Відео:

Seeing José Mourinho happy and winning trophies again 🥰 pic.twitter.com/LZXmvWGdkH