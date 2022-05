Капітан Роми Лоренцо Пеллегріні визнан найкращим гравцем першого в історії розіграшу Ліги конференцій.

На рахунку футбліста 10 зіграних матчів, в яких він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

