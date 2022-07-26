Україна

Угода розрахована на рік.

19-річний бразильський нападник луганської Зорі Гільєрме перейшов до португальської Браги. Про це повідомляє офіційний сайт "чорно-білих".

Орендна угода між латиноамериканцем та португальським клубом розрахована на рік. Після початку повномасштабної російської агресії Гільєрме вже переходив до "канонірів" і також виступав там в оренді у молодіжних командах.

Нагадаємо, Гільєрме перейшов до Зорі минулого літа і грав у складі команди U-19.