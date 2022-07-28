Україна

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів товариського поєдинку.

У рамках підготовки до старту нового сезону в українській Прем'єр-лізі луганська Зоря у товариському матчі зустрілася з Поліссям, над яким здобула перемогу з результативним рахунком.

Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох вісім м'ячів. При цьому п'ять м'ячів у ворота суперника забили підопічні Патріка Ван Леувена.

Огляд матчу

Зоря - Полісся 5:3

Голи: Крістіан, 18, 32, Кабаєв, 26, Нагнойний, 30, Матеус, 90 — Грицук, 23, 44 (пен.), Янаков, 62

Зоря (стартовий склад): Мацапура, Данченко, Імереков, Батагов, Вантух, Назарина, Чурко, Крістіан, Кабаєв, Булеца, Нагнойний

Полісся (стартовий склад): Кудрик, Кушніренко, Червак, Гітченко, Морговський, Чередниченко, Огіря, Козак, Морозко, Грицук, Янаков.