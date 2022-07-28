Україна

Голландський фахівець поділився своїми думками після гри з Поліссям.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу своїх підопічних у товариському матчі проти Полісся (5:3).

"Перший тайм ми добре розпочали, реалізували свої моменти. Повинні були забити ще більше. Ми мали серйозні моменти, в яких ми могли забивати та показати свою якість. У другому таймі ми зробили декілька замін та хотіли продовжувати створювати гольові моменти. Це не до кінця виходило.

Ми добре попрацювали на зборах як команда. Нам дали можливість спокійно працювати у Польщі, а ігри надали інформацію, що ще потрібно покращити.

Ми ще дивимось футболістів. У нас незабаром гра в Лізі конференцій. Сподіваємось, це буде довгий сезон, тому ми маємо посилювати команду. В нас молода команда. Ми маємо брати досвідчених футболістів, які зможуть нам допомогти. У мене немає проблем із футболістами, які у нас є, але треба посилювати команду для конкуренції, щоб був баланс за якістю та за віком футболістів, щоб один міг замінити іншого", - сказав ван Леувен в інтерв'ю клубному YouTube каналу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Полісся.