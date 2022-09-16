Ліга конференцій

Конкурентами українського форварда є ще три футболісти.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена футболістів, які претендують на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій, де вчора відбулися матчі другого туру групового етапу.

Серед претендентів на нагороду присутній форвард Дніпра-1 Артем Довбик, який провів ударний матч проти кіпрського Аполлона.

Претенденти на нагороду:

- нападник Дніпра-1 Артем Довбик — дубль та асист у матчі проти Аполлона (3:1);

- півзахисник Істанбула Сердар Гюрлер — два забиті м'ячі у ворота Фіорентини (3:0);

- хавбек Юргордена Еммануель Банда, який забив гол і віддав гольову передачу в матчі з Мольде (3:2);

- півзахисник Кельна Деян Любічіч, який оформив дубль у зустрічі проти Словацька (4:2).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів Дніпра-1 в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.