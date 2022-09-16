Ліга конференцій

Захисник висловися щодо перемоги дніпрян.

СК Дніпро-1 у рамках поєдинку другого туру групового етапу Ліги конференцій грав проти Аполлона на виїзді та здобув перемогу з рахунком 3:1.

Центральний захисник дніпрян Олександр Сваток прокоментував гру.

"Чесно кажучи, не очікували, що так вийде. Ми дуже задоволені результатом матчу і самою грою. Зараз емоції нас переповнюють, адже це перша перемога нашого клуба в історії у єврокубках, тому усі ми в повному захваті. Дякуємо ЗСУ, що ми можемо грати, захищаючи честь нашої країни на міжнародній арені!

Моя травма? Коли ти вже виходиш грати, то вже нікого не цікавить, що там у тебе болить чи не болить. Якщо ти готовий грати і вже вийшов на поле, то потрібно показувати максимально все, на що ти здатен.

Наші перспективи у змаганні? Будемо вже оцінювати тоді, коли зіграємо всі матчі у групі. Зараз не хочеться нічого загадувати. Треба перемагати у кожному матчі і загалом покращувати свою гру", — наводить слова Сватка офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Ліги конференцій між СК Дніпро-1 та Аполлоном.