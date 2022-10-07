Ліга конференцій

Двома іншими кандидатами є Арменд Тхачі та Еуклідеш Кабрал.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій за підсумками матчів третього туру групового етапу.

Претенденти на звання найкращого голу тижня у Лізі конференцій:

- гол Алекса Баєни (Вільярреал) у ворота віденської Австрії (5:0);

- гол Крістіана Куаме (Фіорентина) у ворота Гартса (3:0);

- гол Еуклідеша Кабрала (Аполлон) у ворота АЗ Алкмаара (2:3);

- гол Арменда Тхачі (Балкані) у ворота Сівасспора (4:3).

Проголосувати за автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.