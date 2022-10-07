Двома іншими кандидатами є Арменд Тхачі та Еуклідеш Кабрал.
Алекс Баєна, Getty Images
07 жовтня 2022, 11:20
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій за підсумками матчів третього туру групового етапу.
Претенденти на звання найкращого голу тижня у Лізі конференцій:
- гол Алекса Баєни (Вільярреал) у ворота віденської Австрії (5:0);
- гол Крістіана Куаме (Фіорентина) у ворота Гартса (3:0);
- гол Еуклідеша Кабрала (Аполлон) у ворота АЗ Алкмаара (2:3);
- гол Арменда Тхачі (Балкані) у ворота Сівасспора (4:3).
Проголосувати за автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.