Крім українця, на нагороду претендують ще троє футболістів.
Олександр Піхальонок, СК Дніпро-1
28 жовтня 2022, 11:20
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу за підсумками матчів п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій.
На нагороду претендують:
- півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок – переможний гол у матчі проти Аполлона (1:0);
- нападник РФШ Кевін Фрізенбіхлер – м'яч у ворота Гартса (1:2);
- вінгер Базеля Анді Діуф — гол у ворота Жальгіріса (2:2);
- хавбек Андерлехта Ярі Версхарен — забитий м'яч у матчі проти Стяуа (2:2).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.