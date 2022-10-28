Ліга конференцій

Крім українця, на нагороду претендують ще троє футболістів.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу за підсумками матчів п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій.

На нагороду претендують:

- півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок – переможний гол у матчі проти Аполлона (1:0);

- нападник РФШ Кевін Фрізенбіхлер – м'яч у ворота Гартса (1:2);

- вінгер Базеля Анді Діуф — гол у ворота Жальгіріса (2:2);

- хавбек Андерлехта Ярі Версхарен — забитий м'яч у матчі проти Стяуа (2:2).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.