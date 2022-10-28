УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання автора найкращого голу за підсумками матчів п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій.

На нагороду претендують:

- півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок – переможний гол у матчі проти Аполлона (1:0);

- нападник РФШ Кевін Фрізенбіхлер – м'яч у ворота Гартса (1:2);

- вінгер Базеля Анді Діуф — гол у ворота Жальгіріса (2:2);

- хавбек Андерлехта Ярі Версхарен — забитий м'яч у матчі проти Стяуа (2:2).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.