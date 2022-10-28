Ліга конференцій

Окрім серба на нагороду претендують ще троє футболістів.

Учора, 27 жовтня, відбулися матчі п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА визначив кандидатів на звання найкращого гравця тижня.

Кандидати на нагороду:

- нападник Фіорентини Лука Йович – дубль у ворота Істанбула (2:1);

- півзахисник Андерлехта Ярі Версхарен — гол та асист у матчі проти Стяуа (2:2);

- нападник Жальгіріса Оєвусі — дубль у матчі проти Базеля (2:2);

- форвард Сівасспора Мустафа Ятабаре — два м'ячі у поєдинку з Клужем (3:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій, серед яких знайшлося місце півзахиснику Дніпра-1 Олександу Піхальонку.