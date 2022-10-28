Окрім серба на нагороду претендують ще троє футболістів.
Лука Йович, Getty Images
28 жовтня 2022, 11:59
Учора, 27 жовтня, відбулися матчі п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА визначив кандидатів на звання найкращого гравця тижня.
Кандидати на нагороду:
- нападник Фіорентини Лука Йович – дубль у ворота Істанбула (2:1);
- півзахисник Андерлехта Ярі Версхарен — гол та асист у матчі проти Стяуа (2:2);
- нападник Жальгіріса Оєвусі — дубль у матчі проти Базеля (2:2);
- форвард Сівасспора Мустафа Ятабаре — два м'ячі у поєдинку з Клужем (3:0).
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.
Раніше стали відомі імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій, серед яких знайшлося місце півзахиснику Дніпра-1 Олександу Піхальонку.