Учора, 27 жовтня, відбулися матчі п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА визначив кандидатів на звання найкращого гравця тижня.

Кандидати на нагороду:

- нападник Фіорентини Лука Йович – дубль у ворота Істанбула (2:1);

- півзахисник Андерлехта Ярі Версхарен — гол та асист у матчі проти Стяуа (2:2);

- нападник Жальгіріса Оєвусі — дубль у матчі проти Базеля (2:2);

- форвард Сівасспора Мустафа Ятабаре — два м'ячі у поєдинку з Клужем (3:0).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій, серед яких знайшлося місце півзахиснику Дніпра-1 Олександу Піхальонку.