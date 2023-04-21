Ліга конференцій

Також УЄФА назвав імена номінантів на звання автора найкращого голу тижня у турнірі.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі конференцій за підсумками матчів-відповідей 1/4 фіналу турніру.

На нагороду претендують:

- півзахисник Леха Йеспер Карлстром — асист та 79% точних передач у матчі проти Фіорентини (3:2);

- нападаючий Вест Гема Майкл Антоніо — дубль у грі проти Гента (4:1);

- форвард АЗ Вангеліс Павлідіс — два забиті м'ячі у ворота Андерлехта (2:0);

- нападник Базеля Жан-Кевін Огюстен — гол у ворота Ніцци (2:1).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Також УЄФА назвав імена чотирьох номінантів на звання автора найкращого голу тижня у Лізі конференцій.

На нагороду претендують нападник Фіорентини Ріккардо Соттіл, форвард Базеля Жан-Кевін Огюстен, півзахисник Вест Гема Деклан Райс та його одноклубник Майкл Антоніо.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше стали відомі кандидати на звання найкращого гравця та автора голу тижня у Лізі Європи.