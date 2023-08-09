Ліга конференцій

Грецький клуб підтримає український народ у скрутну хвилину.

Грецький Аріс на своєму офіційному сайті оголосив про те, що компанія-власник клубу Amani Swiss зробить благодійну пожертву на підтримку українського народу, який продовжує боротися з російськими оккупантами.

"Випробування українського народу не мають кінця. Минають місяці, атаки на країну продовжуються, а дефіцит товарів у критично важливих секторах, таких як охорона здоров’я, збільшується.

З глибоким співчуттям Amani Swiss у співпраці з Coherus Biosciences та Direct Relief вирішили допомогти та відправити в Україну гуманітарну допомогу на суму 1,8 мільйона доларів, а саме спеціалізовані ліки для онкохворих, які проходять хіміотерапію, та людей, які страждають від синдрому радіаційної кислоти.

Цією пожертвою ми хочемо на практиці продемонструвати нашу солідарність з дружнім українським народом в той час, коли він потребує допомоги кожного з нас.

Офіційне оголошення відбудеться на спеціальній церемонії завтра, у четвер, 10 серпня, о 17:00 в готелі Porto Palace у присутності Президента та керуючого директора Amani Swiss Іріні Каріпідіс, посла України в Греції Сергія Шутенка та Генерального консула України в Салоніках Вадима Саблука", — йдеться в заяві Аріса.

Нагадаємо, завтра, 10 серпня, Аріс зіграє перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо. Початок о 21:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.