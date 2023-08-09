Ліга конференцій

Румунський спеціаліст поділився своїми думками перед грою з Арісом.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грецького Аріса.

"Мені дуже добре знайомий грецький футбол. Я приїздив до вашої країни і в якості гравця, і в якості тренера. Розумію, що завтра буде неймовірна атмосфера, вболівальники будуть палко, як вони добре вміють, підтримувати своїх футболістів, але все буде вирішуватися на полі.

У Аріса хороша команда, виступають досвідчені виконавці, середній вік яких – 28-29 років. Їм вдалося створити сильну конкурентоспроможну команду. У нас же іноземні футболісти поїхали через війну, також ми не можемо запрошувати гравців із українського чемпіонату, тож розраховуємо на вихованців власної Академії. За кількістю таких вихованців ми серед найкращих клубів Європи. Це добре, але, з іншого боку, у наших футболістів немає достатньо досвіду виступів на високому рівні.

Незадоволеність діями воротаря та захисників біля власних воріт? Просто хочу, щоб вони не припускалися помилок. Але на нас очікує зовсім інший турнір. Приміром, наш захист відіграв дуже добре проти Аль-Хіляля, ми виграли той матч – 1:0. Думаю, якщо ми завтра зіграємо 0:0, це буде хороший результат для нас.

У мене достатньо досвіду, щоб не звертатися до сина, який працював у Греції, по таких питаннях, так само і він досвідчений тренер, тож ми подібні речі не обговорюємо. Ми – професіональні тренери, і те, що ми бачимо на власні очі, достатньо для нас.

Динамо — це не та сама команда, яка була раніше. Ми граємо у футбол в умовах війни, і він дуже відрізняється від того, що був за мирного життя. Тут сидить Сергій Сидорчук, і він може підтвердити, що ми провели 13 годин у поїзді до Чернівців, 4 години в автобусі їхали до Сучави, і потім ще 2,5 години летіли до Салонік. Як ви думаєте, в яких кондиціях перебувають футболісти після такої дороги?

Так само було й минулого сезону. Ми грали у Кракові, поверталися до України на матчі внутрішнього чемпіонату, потім знову їхали до Кракова, двічі на тиждень проводячи по дев’ять годин в автобусі. Зараз ми вирішили грати в Бухаресті, оскільки до нього простіше добиратися, а в чемпіонаті будемо проводити домашні матчі в Одесі.

Тож ми ніяк не можемо порівнювати попередні роки з нинішнім часом. Але я сподіваюся, що ми зможемо дати бій супернику, і показати хорошу гру в завтрашньому поєдинку.

Спека вплине на обидві команди і важко буде всім. Аріс гратиме вдома, буде впевненішим у своїх силах, і ми маємо так побудувати свою гру, щоб постаратися виграти. Це нормальна ситуація для нашої команди, оскільки Динамо – це бренд, і в кожному матчі ми маємо боротися за максимальний результат.

При цьому ми розуміємо, що більшість часу доведеться оборонятися, тож потрібно з максимальною ефективністю використовувати ті моменти, які будуть у нас біля чужих воріт. Їх не буде у нас 20, але ми докладемо всіх зусиль, аби виграти завтра. Так само докладе всіх зусиль і Аріс, щоб здобути перемогу.

Упевнений, що й на матч-відповідь до Бухареста приїде велика кількість грецьких фанатів, тож нам потрібна підтримка наших уболівальників – як українців, так і румунів", - наводить слова Луческу прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Аріс — Динамо відбудеться завтра, 10 серпня, о 21:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.