Ліга конференцій

Капітан "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Арісом.

Півзахисник та капітан київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував майбутній перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грецького Аріса.

"Минулого року ми були в аналогічній ситуації. Зараз в Україні нічого не змінилося, триває війна. Але я вважаю, що в Бухаресті, де живе багато українців, які втекли від війни, в нас буде хороша підтримка.

Основна проблема для нас – це важка дорога в Салоніки, яка зайняла загалом 23 години. Це важко.

Але при цьому в Україні ми граємо на порожніх стадіонах, і гра перед заповненими трибунами для нас це як новий вид спорту.

Ми стараємося продемонструвати наші найкращі якості, і я сподіваюся, що нам вдасться це зробити в обох матчах", - наводить слова Сидорчука прес-служба "біло-синіх".

Нагадаємо, матч Аріс — Динамо відбудеться завтра, 10 серпня, о 21:15 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.