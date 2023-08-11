Ліга конференцій

Наставник грецької команди поділився своїми думками після гри з Динамо.

Головний тренер грецького Аріса Апостолос Терзіс прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо (1:0).

"Вболівальники дали нам величезний поштовх, і ми дякуємо їм і, сподіваюся, ми задовольнили їх своєю грою.

З точки зору тактичної складової ми продемонстрували приголомшливу ефективність, кращу в порівнянні з двома минулими іграми. Я говорив перед матчем, що все залежатиме від нашої концентрації і від того, наскільки ми слідуватимемо плану в обороні. Це те, що ми зробили. Ми вивчили Динамо, знали їхні сильні якості, і хлопці повністю відгукнулися на те, що ми їх просили.

Я навіть вважаю, що рахунок несправедливий, тому що у нас були можливості з Карлссоном, Дарідою та Менендесом забити як мінімум ще один гол, а суперник нам не погрожував, за винятком кінцівки матчу, де врятував Хуліан. Вся команда – молодці, але ще нічого не закінчилося.

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З учорашнього дня я говорив, що Монтойя тренувався з Бетісом, а також, що його ергометрія ідеальна. Якісна оборона була результатом роботи всієї команди, оскільки флангові нападники також дуже допомагали. Я вибрав Монтойю, але вважав великим ризиком міняти Одубаджо. Команда знала, що треба робити, бо, повторюю, ми достатньо вивчили Динамо і могли забити більше.

Ми вдосконалюємось щодня. У нас є нові гравці, ми провели 15 трансферів. Цих хлопців не було з першого дня передсезонки, і їм потрібен час. Я бачу покращення. Ви бачили Жана-Жюля. Це те, що я сказав вам, що гравці інтегрувалися по ходу справи, але їм ще потрібен час.

Завдяки перемозі ми здобули психологічну перевагу, але знаємо, що все вирішиться у другому матчі. Гравці святкували перемогу, але попереду у нас напружена підготовка", - наводить слова Терзіса Gazzetta.gr.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аріс — Динамо Київ.