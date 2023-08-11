Ліга конференцій

Хавбек Аріса поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник грецького Аріса Луїс Пальма прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо (1:0).

"Слава богу, що забив, але без зусиль моїх партнерів по команді я б не досяг успіху. Ми віддали все, але зараз наші думки зайняті наступним матчем.

Динамо добре грає з м'ячем, має швидких гравців та використовує простір у центрі. Ми маємо звернути на це увагу.

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Ми показали, що знаходимося в хорошій формі та є конкурентоспроможною командою для Ліги конференцій.

Моє майбутнє? У мене є контракт із Арісом. Якщо на столі нічого немає офіційного, ми нічого не можемо сказати", — наводить слова Пальми Gazzetta.gr.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аріс — Динамо Київ.