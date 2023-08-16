Ліга конференцій

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Арісом.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував майбутній матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грецького Аріса.

"Минулого року ми грали в Польщі, і у нас були проблеми з логістикою, переїзди були довшими, поки ми діставалися місця нашої дислокації. Цього року ми вирішили, що дорога до Кишинева трохи коротша, а звідти легше добиратися, а потім звідти можна прилетіти до Бухаресту. Це що стосується раціональної сторони питання.

А що стосується сентиментальної частини, звичайно, я радий повернутися додому, привезти свою команду до Бухареста. Я приїздив сюди майже з усіма командами, які тренував. Радий приїхати сюди і з Динамо, побувати на місці старого стадіону, де вже стоїть новий. Якби я міг колись грати на такій арені…

Дуже сподіваємося, що завтра глядачі прийдуть, підтримають нас, ми потребуємо цієї підтримки, і вона нам допоможе. Тиждень тому проти нас грала не тільки команда суперника, а й усі глядачі, греки, які не завжди дотримувалися правила fair play.

Я був на грі Рапіда кілька днів тому як уболівальник, хотів, щоб команда виграла той принциповий матч, дербі. І розраховував, що за хорошого результату більше уболівальників Рапіда прийдуть на наш матч. Але, на жаль, поєдинок вийшов невдалим, Рапід поступився принциповому супернику. Тому в уболівальників є образа, вона триватиме 3-4 дні, поки вони не відійдуть від цієї поразки. Думаю, їх завтра на стадіоні буде менше, ніж я очікував. Більшою мірою розраховую, що прийдуть українці, які зараз живуть у Бухаресті, хочу їх запросити на нашу гру.

Тиск з боку керівництва клубу? Ви, преса, завжди хочете бути попереду паровоза, ставити запитання, які вам зручно. Але ви багато чого не знаєте, зокрема, не знаєте, який у мене контракт з Динамо, які у мене домовленості з президентом клубу.

Так, звісно, тиск є. Але не варто забувати, що наша команда одна з небагатьох, у якої є велика кількість власних вихованців, і майже немає іноземців. Спочатку легіонери залишили клуб через пандемію, яка зіпсувала плани багатьом, у тому числі, і нам. Потім – початок повномасштабної війни і від’їзд українських гравців та іноземців за кордон. Наша молодь потребує адаптації, досвіду, який набирається через ігри. Є певні проблеми, певний тиск, я до цього готовий. Готуємося до завтрашнього матчу.

Також не забувайте, що вчорашній день показав, що інша грецька команда — Панатінаїкос — пройшов Марсель у кваліфікації Ліги чемпіонів. Також АЕК переміг Динамо Загреб. Якщо ви подивитеся на склад, ви там майже не побачите греків. Сюди ж можна додати і Аріс — у складі цієї команди теж майже немає греків. А зібрані гравці з великим міжнародним досвідом із різних країн. Щоб зіграти на потрібному рівні ми маємо бути дуже організованими та діяти з великим ентузіазмом. Хочу побачити це у своєї команди завтра. Тоді ми зможемо бути кращими за суперника.

Продовжуючи цю тему, хочеться, щоб усі розуміли, особливо за кордоном, чого варта підтримка футболу в умовах війни. Дуже складно грати за порожніх трибун, без уболівальників, коли футболістам потрібно шукати в собі емоції і додавати їх. Важко починати гру, коли перед стартовим свистком завжди проходить хвилина мовчання у пам’ять про загиблих. Перед самим від’їздом у Салоніки, який тривав 23 години поїздом, автобусом, літаком, один наш гравець відпросив додому поховати брата, який загинув на війні. Сім’я залишилася без годувальника, а двоє дітей – без батька. Це дуже складно. А ми вимагаємо від нього самовіддачі.

Футболісти заслуговують на особливу повагу за те, що вони роблять у цей важкий час. Так, ми розуміємо, що багато українців гинуть на фронті, але захисники стежать за футболом, за нашими виступами, це змушує хлопців працювати з подвоєною енергією. Але в кожного в душі є біль, втрата. Складно налаштовувати гравців у таких умовах.

Усі хлопці готові, за винятком Попова, у якого травма, і він, скоріше за все, завтра не зіграє.

Матч із Чорноморцем в Одесі буде перенесено? Немає таких варіантів. Тому що більше немає вільних дат. У п’ятницю вранці тренуємося тут, у Бухаресті, потім їдемо в аеропорт, вилітаємо до Кишинева, а звідти – автобусом до Одеси, куди маємо прибути пізно ввечері", - наводить слова Луческу прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо і Арісом відбудеться завтра, 17 серпня, о 20:00 за київським часом. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь грецького клубу.