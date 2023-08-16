Ліга конференцій

Андрій Ярмоленко поділився своїми думками перед грою з Арісом.

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував майбутній матч-відповідь третього раунду Ліги конференцій проти грецького Аріса.

"Для нас краще грати в Україні, але зараз у нашій країні війна, тому нам доводиться грати у Румунії. Втім, люди тут дружні до нас, і ми це дуже цінуємо.

Я вже грав в Румунії. Звісно, хочу запросити всіх наших людей та місцевих жителів, які цікавляться футболом, на завтрашній матч, приходьте та підтримайте нас. Цей матч для вболівальників, усі, хто зараз у Румунії, ви нам потрібні на стадіоні, адже ми граємо для вас.

Звісно, ми готові до матчу. Розуміємо, що перший матч ми зіграли не на своєму рівні. У нас є 90 хвилин, щоб виправити ситуацію", - наводить слова Ярмоленка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо і Арісом відбудеться завтра, 17 серпня, о 20:00 за київським часом. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь грецького клубу.