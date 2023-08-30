Ліга конференцій

28-річний ганець пропустить близько двох тижнів через травму.

Центральний захисник Бешикташа Деніел Амарті не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках, зокрема проти київського Динамо. Про це повідомляє журналіст Серкан Дікме у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 28-річний ганець отримав ушкодження, проте його характер не розголошується.

Після медичного обстеження стало відомо, що він пропустить близько двох тижнів.

Нагадаємо, Амарті перебрався до Бешикташа з Лестера цього літа. На його рахунку шість матчів та один забитий м'яч.

Матч-відповідь між Бешикташем і Динамо відбудеться завтра, 31 серпня, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.