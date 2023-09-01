Ліга конференцій

Жеребкування третього за силою єврокубкового турніру пройде 1 вересня о 15:00 за київським часом.

Вчора, 31 серпня, пройшли заключні матчі раунду плей-оф Ліги конференцій, за підсумками яких визначились всі учасники групового етапу турніру.

Також вже відомий склад кошиків посіву для групової стадії єврозубка, третього за силою після Ліги чемпіонів та Ліги Європи. 32 клуби будуть поділені на вісім груп по чотири команди.

Луганська Зоря потрапила до третього кошика для жеребкування.

Кошик 1: Айнтрахт, Динамо Загреб, Брюгге, АЗ, Гент, Фенербахче, Лілль, Ференцварош.

Кошик 2: ПАОК, Слован Братислава, Маккабі Тель-Авів, Вікторія Пльзень, Астон Вілла, Лудогорець, Фіорентина, Буде-Глімт.

Кошик 3: Генк, Зоря, Астана, Бешикташ, ГІК, Легія, Спартак Трнава, Олімпія Любляна.

Кошик 4: Зриньські, Клаксвік, Абердін, Чукарички, Лугано, Брєйдаблік, Нордшелланд, Балкані.

Жеребкування групового етапу Ліги конференцій відбудеться сьогодні, 1 вересня, о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, Динамо та Дніпро-1 не змогли подолати кваліфікацію, вилетівши з єврокубкового турніру.