Ліга конференцій

Наставник "орлів" поділився своїми думками після гри з київським Динамо.

Головний тренер турецького Бешикташа Шенол Гюнеш прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо (0:1).

"Після відбіркових матчів Ліги конференцій, які ми провели цього сезону, ми заслужили попадання в групу. Я думаю, ми прийшли до цього, добре підготувавшись у минулих іграх. У результаті ми заслужили цей результат. Ми злилися з нашими вболівальниками, гравці намагалися з усіх сил, виконуючи поставлені завдання. Коли ми не давали супернику грати, ми завжди були на висоті.

Вітаю всіх моїх гравців. Наші вболівальники підтримували нас із самого початку. Вони заповнили всі місця та відобразили свою синергію на полі. Нам потрібна буде їхня підтримка в неділю, тому що команда відчуватиме фізичну втому, і це нормально. Подумки нам потрібно якнайшвидше подолати самозаспокоєність від перемоги.

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Київське Динамо переживає непрості часи. У них дуже добрі гравці. Вони грають добре, якщо ви дозволяєте виявляти їхній талант. Ми не дали їм шансу зіграти, хоча вони дуже добре чинили тиск.

Наші минулі успіхи та невдачі залишилися у минулому. Я не люблю зупинятися на минулому, але я згоден брати з цього уроки.

Мені сподобався матч. З самого початку матчу було приємно виявляти напружене мислення, створювати тиск і робити це в основному протягом усіх 90 хвилин. Я думаю, що вболівальники також задоволені, і ця гра додасть нам впевненості ще більше", — наводить слова Гюнеша прес-служба турецького клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Бешикташ – Динамо.