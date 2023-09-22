Відбувся черговий матч стартового туру Ліги конференцій.
Слован - Клаксвік, cas.sk
22 вересня 2023, 00:12
У матчі стартового туру групового етапу Ліги конференцій чеський Слован із Братислави здобув перемогу над фарерським клубом Клаксвік із рахунком 2:1.
Перемогу чехам принесли результативні удари у виконанні Вайсса та Чаврича, а у гостей єдиний м'яч забив Павлович, який відкрив рахунок у матчі.
Нагадаємо, другий матч групи А відбувся вчора, де французький Лілль обіграв Олімпію Любляну (2:0).
Слован — Клаксвік 2:1
Голи: Вайсс, 54, Чаврич, 74 — Павлович, 48.