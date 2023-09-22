Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 21 вересня 2023 року, 22:00.
Динамо З — Астана, ФК Динамо Загреб
22 вересня 2023, 07:45
Загребське Динамо у матчі стартового туру групового етапу Ліги конференцій на своєму полі розгромило Астану (5:1).
У складі хорватського клубу голами відзначилися Булат, Марін, Халілович та Петкович, який оформив дубль. У складі гостей єдиний м'яч забив Оганесян.
Також додамо, що український хавбек Богдан Михайліченко з'явився на заміну у другому таймі та зміг відзначитись двома гольовими передачами.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо Загреб — Астана в 1 турі Ліги конференцій УЄФА:
Динамо З — Астана 5:1
Голи: Петкович, 43, 53, Булат, 58, Марін, 85, Халілович, 90+3 — Оганесян, 78.
Динамо З: Невистич, Перич, Шутало, Мохаррамі, Любічич (Михайліченко, 83), Мишич, Булат (Халілович, 65), Відович (Марін, 74), Батурина, Емрелі (Менало, 65), Петкович (Кульонович, 73).
Астана: Чондрич, Аманович, Томашевич, Бейсебеков (Ароян 45), Урега (Йованчич, 84), Вороговський (Досмагамбетов, 63), Лончар (Куат, 62), Ебонг, Оганесян, Томасов, Дарбо (Аймбетов, 84).
Попередження: Шутало — Дарбо, Лончар, Аманович, Ароян.