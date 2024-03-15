Ліга конференцій

Марроканець провів потужний тиждень.

Нападника пірейського Олімпіакоса Аюба Ель Каабі визнано найкращим гравцем тижня у Лізі конференцій. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

30-річний форвард допоміг грецькій команді рознести Маккабі Тель-Авів (1:6), оформивши гольовий дубль у ворота ізраїльтян.

На нагороду також претендували нападник Брюгге Андрес Сков Ольсен (два забитих голи), захисник ПАОКу Константінос Кулєракіс (забитий гол та п'ять повернень володіння) та воротар Вікторії Пльзень Мартін Єдлічка (сім сейвів).

Раінше стали відомі всі пари 1/4 фіналу Ліги конференцій.