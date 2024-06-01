Ліга конференцій

Марокканець був героєм вирішального поєдинку турніру.

Центрального нападника Олімпіакоса Аюба Ель-Каабі визнали найкращим гравцем Ліги конференцій-2023/24, передає офіційний сайт УЄФА.

Олімпіакос — Фіорентина 1:0 Відео гола та огляд фіналу Ліги Європи 29.05.2024

Протягом 9 матчів уже завершеної кампанії турніру 30-річний марокканець відзначився 11 голами та асистом. Саме Ель-Каабі став найкращим бомбардиром ЛК-2023/24.

Гол центрфорварда в додатковий час фінального матчу турніру проти Фіорентини приніс колективу Хосе Луїса Менділібара трофей.

Олімпіакос став першим в історії клубом із Греції, якому вдалося виграти єврокубок, а також першою за 22 роки командою, яка здобула перемогу в фіналі єврокубка в рідній країні.

Сам Ель-Каабі перевершив досягнення Роналду, Бензема і Фалькао.

Загалом, під час клубного сезону, що завершується, марокканець узяв участь у 50 матчах Олімпіакоса в усіх турнірах, відзначившись 33 голами і 3 асистами. До пірейців він приєднався влітку 2023 року, на правах вільного агента залишивши катарський Аль-Садд.