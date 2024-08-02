Ліга конференцій

Наставник житомирської команди поділився своїми думками після гри з Олімпією.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти словенської Олімпії (1:2).

"Можливо, комусь не сподобається це чути, але сьогодні нічого нового не було запропоновано. Ми не говоримо зараз про результат, ми говоримо виключно про гру. На мою думку, сьогодні зовсім з іншим настроєм, з іншою ментальністю вийшли. Нічого не давило. Усі вийшли сьогодні перевернути гру. Це процес зростання колективу та клубу, що дебютував у єврокубках.

Сьогодні справді була велика кількість моментів, навіть після того, як ми пропустили гол. На мою думку, у першому голі це була більш позиційна помилка. Ми з переважною більшістю цих примітивних передач за спину впоралися, проблем вони нам не складали. Але знову ж таки вирішує один епізод.

Другий гол… Не знаю, може нам, все ж, потрібно подивитися трансляцію, тому що ми переконані, що там було порушення з боку гравця, що забивав. Він залишився без нагляду, бо гравець, який стежив за ним, опинився на землі. Можливо, ми помиляємось, але зараз ці почуття саме такі.

Футбол – він справедливий, враховуючи гол на останніх хвилинах, сьогоднішню гру та підсумковий результат? Футбол несправедливий, як і життя. Життя не може бути справедливим. Якщо хтось шукає справедливість, то хтось з іншого боку говоритиме, що цього немає. Якщо є якісь натяки на тих, хто ухвалював сьогодні рішення, я не хочу це коментувати. Припускаю, що Олександр Усик сказав достатньо. Не хочеться зараз на емоціях наговорити зайвого. Інвестувати свої емоції у це не бачу сенсу.

Незважаючи на це, про справедливість сьогодні не впевнений, що слід говорити ні за результатом, ні щодо певних рішень, на мою особисту думку. Могло все бути інакше. Думаю, всі це бачили", — сказав Ашур в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Олімпія.