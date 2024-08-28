Ліга конференцій

Андрій Кліщук поділився своїми думками перед грою з Бетісом.

Воротар Кривбасу Андрій Кліщук прокоментував майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти іспанського Бетіса.

"По-перше, для мене та для нашої команди ця гра – це перевірка власних сил, на фоні такого суперника, як Бетіс. Впевнений, завдяки таким поєдинкам ми будемо тільки додавати, вони нам допоможуть в чемпіонаті України.

Бетіс — дуже потужний суперник, проти якого буде цікаво зіграти. У них дуже багато кваліфікованих виконавців. Очікуємо на важку зустріч. Але ми знаємо, за рахунок чого ми можемо переграти Бетіс", — наводить слова Кліщука прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Бетіс — Кривбас відбудеться завтра, 29 серпня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першому матчі іспанці були сильнішими з рахунком 2:0.