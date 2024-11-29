Ліга конференцій

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри у єврокубках.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма (2:0), у якому український вінгер Михайло Мудрик відзначився голом.

"Мудрик один із гравців, які добре зіграли. Сьогодні ввечері важко знайти гравців, які не зіграли добре. Нам потрібно, щоб усі вони використовували шанси, коли вони їм надаються.

Всі вони хочуть грати більше, всі вони заслуговують грати і працюють фантастично. Ми будемо ділитися хвилинами в наступних матчах, тому що у нас так багато ігор, і це нормально", — наводить слова Марески football.london.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Гайденгайм — Челсі.