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Тренер задоволений командою.

Наставник Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Астаною (3:1) в матчі ЛК.

"Це був солідний виступ команди. Ми знали, що буде досить холодно, і ми намагалися швидко адаптуватися.

Гравці чудово впоралися з погодними умовами, довгою дорогою і поле було не ідеальним для нас. Загалом я дуже радий за гравців.

Я також задоволений молодими гравцями, які допомогли нам перемогти у цьому матчі. Я вражений усіма – і тими, хто вийшов із перших хвилин, і тими, хто з'явився на полі у другому таймі. Я справді задоволений", — сказав Мареска.

Нагадаємо, що лівий вінгер Михайло Мудрик із "синіми" на матч не полетів.