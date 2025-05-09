Капітан "синіх" поділився своїми думками після гри з Юргорденом.
Ріс Джеймс, Getty Images
09 травня 2025, 13:25
Захисник Челсі Ріс Джеймс прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі-відповіді Ліги конференцій проти Юргордена (1:0).
"Ми щасливі. Ми знову у фіналі, але, ймовірно, це те, чого ми очікували перед початком матчу, і ми також розраховуємо виграти турнір. Здобути трофей було б величезним досягненням. Челсі безперечно рухається в правильному напрямку.
Ми стукаємося у двері Ліги чемпіонів на наступний сезон, таблиця щільна, і я не маю сумнівів в успіху. Ми досягли гарного результату проти Ліверпуля і, сподіваюся, зможемо продовжити в тому ж дусі і закінчити сезон на високій ноті", — наводить слова Джеймса TNT Sports.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Юргорден.